俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼　以揭露官僚貪腐聞名　曾多次入獄

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）8月19日疑遭落毒，目前昏迷不醒，留醫深切治療部。納瓦爾尼自2009年起以揭發官僚貪腐而出名，多年來他曾多次入獄，也曾懷疑自己遭下毒。

現年44歲的納瓦爾尼在2009年揭露官僚貪腐聞名，並在2011年俄羅斯全國示威者上街抗議選舉舞弊時，他一躍成為示威領袖。他曾公開形容執政黨統一俄羅斯黨是「騙子及盜賊的政黨」，得到不少反對政府的俄羅斯人贊同。

納瓦爾尼曾多次遭短期監禁，包括2011年示威後被捕入獄，以及2013年因挪用公款而被監禁。他曾譴責挪用公款的判決是政治判決。

這位反對派領袖曾試圖參與2018年總統選舉，但因為2017年被控侵吞款項罪名成立，他遭禁止競選。他認為該案件是為了阻止他繼續參與政治。

納瓦爾尼雖然是反對派的領袖之一，但他唯一正式參選的就只有2013年莫斯科市長選舉，當時以27％得票率排第二。這被認為是一項巨大的成功，因為納瓦爾尼無法利用國營電視台宣傳，僅依靠互聯網和口頭宣傳。

今次不是納瓦爾尼首次懷疑中毒。他2019年7月因為呼籲進行未經授權的示威而入獄30天，並在監獄患病。醫生診斷，納瓦爾尼患上接觸性皮膚炎，但他表示自己從未有過任何急性過敏反應，而其私人醫生指他可能曾接觸過「某些有毒物質」，納瓦爾尼懷疑自己遭下毒。