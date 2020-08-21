美國要求聯合國恢復對伊朗制裁　英法德反對

美國總統特朗普（Donald Trump）政府8月20日正式通知聯合國，要求恢復對伊朗的制裁，但被英、法、德三國提出反對，俄羅斯則要求在21日舉行安理會會議，討論伊朗問題。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去信聯合國安理會輪任主席國、印尼駐聯合國大使賈尼（Dian Triansyah Djani），指伊朗未有遵守核協議內容，因此華府決定採取行動，要求再次制裁德黑蘭當局。

The process to re-impose sanctions on Iran begins. Today I hand-delivered a letter to @UN Security Council President Dian Triansyah Djani to formally notify the Council of something we all know too well—Iran's failure to meet its commitments under the terrible nuclear deal. pic.twitter.com/MltLupj7lg — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 20, 2020

蓬佩奧表示，美國決心確保伊朗政權沒有能力令世界帶來更多損害，包括禁止伊朗自由地出口坦克等傳統軍備，又形容沒有延長對伊朗的武器禁運是一大錯誤。

不過英、法、德三國則發表聯署聲明，指恢復制裁對維持伊朗核協議有矛盾，因此呼籲德黑蘭當局盡快全面履行協議內容。俄羅斯及中國亦已經表明質疑華府的決定。

另外伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）同日與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通電話，呼籲安理會阻止美國的要求，否則導致國際機制受到破壞，打擊安理會信譽。