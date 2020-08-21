【新冠肺炎】日本累計確診破6萬　北海道醫院出現群聚感染

日本東京及其他市區新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未有緩和跡象，確診個案在8月20日累計超過6萬宗。

《朝日新聞》數據顯示，截至當地時間8月20日晚上9時30分，日本新增1,186宗確診個案，扣除郵輪「鑽石公主號」的個案，累計確診達60,110宗。

共同社20日報道，東京都政府表示，全國有逾1,100宗新增個案，東京佔339宗。東京的單日確診個案數目自8月15日以來再次超過300宗。

東京確診個案數目在8月21日有所下降。《日本時報》21日報道，東京都政府同日公布258宗新增新冠肺炎個案。

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國立國際醫療研究中心轄下國際感染症中心大曲貴夫（Norio Ohmagari）20日指，東京有嚴重徵狀的新冠患者數量的增長速度正在加快。

今日日本網（Japan Today）20日報道，全國該日新增1,152宗確診個案，大阪府佔132宗，僅次於339宗的東京，神奈川縣佔104宗，愛知縣佔82宗，北海道佔25宗。

北海道新增25個病例中，其中17例是小樽市立醫院（Otaru General Hospital）的病人或職員，被確定發生群聚感染。