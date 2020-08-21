蓬佩奧：就國安維持對中國強硬立場　但對會談持開放態度

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月21日接受美國媒體訪問，被問及全球兩大經濟體的關係能否修復，他稱特朗普政府在與北京政府會談方面持開放態度，但補充說美國在涉及國家安全利益方面對華維持強硬立場。

他21日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目Squawk Box訪問時，被問及抖音國際版TikTok。他說美國不是聚焦中國公司，而是科技。他說希望美國不用針對其他中國公司。他也表示不會就美國科技公司收購TikTok的細節進行討論。

蓬佩奧在訪問中矢言會「繼續追趕」中國，如北京繼續要求所有中國公司對政府的安全系統負有義務。

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 10 + 9 + 8

他也談及中美第一階段貿易協議，稱除了兩國在檢視協議的進度有延遲，中國已承諾遵守第一階段貿易協議。

蓬佩奧在訪問中指出，「中國在繼續履行那個義務上，已就他們承諾購買的做了一些他們需做的事。 但您須記得，在購買美國產品之外，還有很多義務（中國要履行）。」

美國總統特朗普已正式通知聯合國有關美國要求所有對伊朗的制裁都要恢復。圖為8月20日美國務卿蓬佩奧與聯合國安理會成員國代表開會後，在聯合國總部向記者發表講話。（AP）

這位美國國務卿近日頻頻接受傳媒訪問。他20日接受霍士新聞訪問時說，美國將會用盡所有方法，去阻止俄羅斯及中國違反對伊朗的制裁。

蓬佩奧對記者說，聯合國不去延長對伊朗的武器禁運，是犯下「重大錯誤」（enormous mistake）。他補充說，美國將永不容許伊朗自由買賣有爭議的武器，例如坦克。