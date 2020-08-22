【美國大選】郵政局長否認改革涉選舉　承諾準時送遞選票

美國郵政局局長德喬伊（Louis DeJoy）8月21日出席參議院的聽證會，承諾郵政局將於總統大選安全和準時送遞選票，不過指出無計劃重新安置郵箱和恢復其他已經削減的開支。他表示，大選過後將進行大規模改革。

德喬伊出席參議院國土安全與政府事務委員會的聽證會，並保證削減開支引致派遞時間延長不會讓選票未能被點票。他表示，確保選票準時送到是目前的首要任務，並指郵差能夠於三日內送出95%的選舉郵件，郵件增加不會構成問題。

由於郵政改革掀起爭議，德喬伊本周決定暫停實行。不過他堅持，有需要實施超時工作限制和其他削減開支的措施，用來支撐郵政局的財政狀況，大選過後將進行更多改革。2019年，郵政局虧蝕90億美元。他促請監管機構准許郵政局上調郵費，並要求議員通過降低退休津貼。

對於近期移走的揀信機和郵箱，德喬伊表示不會重新安置，並解釋是因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致郵件數量減少，屬恆常措施。他指，移走設置不是他的決定。

總統特朗普（Donald Trump）多次聲稱郵寄選票將引致舞弊。6月上任的德喬伊自2016年以來向特朗普和其他共和黨人捐款270萬美元，引起外界質疑改革是跟特朗普有關。德喬伊否認改革牽涉大選，並指未有跟特朗普陣營或白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）討論過郵政服務。