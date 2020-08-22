印度加強管制持簽證入境中國人士　檢視與「孔子學院」有關機構

中國及印度的關係在兩軍6月於邊境發生流血衝突後惡化，印度加強對中國企業的限制、進口貨品的檢查，如今發展到對那些與特定機構有關人士的簽證，都須接受政府事先檢查。受影響人士包括中國商人、學者、行業專家以及倡議團體。

《印度快報》8月22日報道，印度外交部在7月下旬已接獲官方發出的備忘錄，它上面載列「受關注實體清單」，並指出「為了密切監視印度內部的活動，由『受關注實體清單』上單位協助申請的簽證須事先接受安全審查。」當中包括特定的中國智囊庫，企業論壇和倡議團體。

政府亦正在評估中、印教育機構簽訂的54份諒解備忘錄。一名政府官員稱，中國與多家印度大學及學術機構如印度理工學院（Indian Institutes of Technology）、貝拿勒斯印度大學（Banaras Hindu University）及尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）的合作都已在檢視中。這些活動可能會被減少，或降至只有國語課程能獲豁免。

新德里電視台在21日的報道中指出，有些與中國機構的合作甚至可能終止。印度外交部未即時就此回應新德里電視台。

印度最近也公布，檢視那些與中國官方「國家漢辦」（孔子學院總部）有關的學校。「國家漢辦」在全球多國有營運孔子學院。