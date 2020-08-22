【俄羅斯疫苗】新冠肺炎針劑試驗沒嚴重副作用　全部有高質素抗體

俄羅斯8月11日成為全球首個有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗註冊的國家，外界關注其出品的安全與效力等。俄媒8月20日引述研發疫苗的機構稱，部分自願接受測試的人當中，出現最普遍的副作用是接受注射的傷口有痛感，部分人有體溫過低及頭痛。

俄羅斯塔斯社8月20日報道，有份研製「衛星V」（Sputnik-V）的加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）指出，在參與測試者醫療紀錄中，沒有出現嚴重副作用。

研究所副總監洛古諾夫（Denis Logunov）20日在一個網上會議中指出，疫苗注射在年齡介乎18至60歲、身體健康的人身上，「藥物安全性非常好，沒有一個人有嚴重副作用」。

↓↓↓有關俄羅斯研發疫苗的照片：

+ 4 + 3 + 2

洛古諾夫稱，人們最常有的副作用是注射後傷口有痛感；部分人出現體溫過低及頭痛，「這些不受歡迎的的效果都被形容為不是重大的。」

他補充說，正如中心僱員就疫苗效力進行的臨床前測試，「（研究）顯示所有自願接受測試的人已產生高質素的抗體。」他強調說：「此外，100%都已產生中和病毒的抗體。」