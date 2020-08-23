TikTok挑戰特朗普行政命令24日行動　同時努力確保員工「有糧出」

中國字節跳動（ByteDance）微信公眾號回應美國下令自8月6日計起45天後，不准美國企業與字節跳動進行交易。公司8月23日稱，會在24日正式起訴特朗普（Donald Trump）政府。

聲明稱：「近一年來，我們懷着真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案。但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，我們宣布正式通過訴訟維護權益。」

聲明還說：「起訴時間：美國時間8月24日。」

公司除了致力攘外，亦在努力安內。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述消息人士報道，公司在努力確保、即使應用程式在美國被「封殺」，員工還是「有糧出」。

特朗普8月6日簽署一份涉及TikTok的行政命令，它規定45天後禁止美國國民或企業與TikTok及其母公司字節跳動進行業務往來，違反規定者將受到處罰。

特朗普8月14日簽署行政令，以國家安全為由，要求字節跳動在90天內出售或剝離TikTok在美業務。特朗普在行政令中稱，「有可信證據使我相信，TikTok可能會採取有損美國國家安全的行為。」

值得注意的是，上述兩份行政令援引法律不同，新的行政命令不會覆蓋前一份，而是相互獨立、並列執行。舊的行政令意在遏制字節跳動全球業務，而新的行政令明確強迫字節跳動必須剝離TikTok美國業務。