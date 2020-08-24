【美國大選】共和黨代表大會前夕　白宮高級顧問康韋宣布將辭職

美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）8月23日晚上宣布會在月底離任，同時她丈夫喬治（George Conway）亦正退出反對總統特朗普連任的「林肯計劃」（Lincoln Project）。二人均表示需要專注於他們的家庭。

康韋24日發聲明稱本月底離職，喬治亦正作出改變。她說，他們4個孩子已在家遙距學習至少數個月，孩子「在家學習」需要家長一定程度的關心和警覺。

康韋本周預定會於共和黨代表大會上發言，但未清楚她是否仍然會致辭。

喬治同日稍早時在Twitter表示，他正退出「林肯計劃」，以在家庭事務獻出更多時間。「林肯計劃」是由反對總統特朗普的共和黨人組織的團體。

這對政見不同的夫婦近年成為公眾的焦點。2016年曾任特朗普競選經理的康韋後來成為白宮高級顧問，她是其上司特朗普的支持者。喬治則曾公開質疑特朗普的精神健康，並加入反對後者連任的「林肯計劃」。

康韋說，與丈夫在很多事情上有分歧，但他們在孩子的問題上會團結。

除了喬治，他與康韋之女克勞迪婭（Claudia）也反對特朗普，她過去數月在社交媒體批評雙親的政見，已引起外界注意。例如她23日於Twitter上推文，稱對於媽媽在共和黨代表大會發言一事感崩潰。同日她推文說，自己正式就「解放」推進，歡迎大家來瞭解她的生活。這句話似乎是在預告，她父母離開現在的崗位後，自己將可過上自己想要的生活。