TikTok正式在美國控告特朗普政府：別無選擇

TikTok在美國時間8月24日正式對美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日頒布的第一道行政令提出訴訟。

TikTok在新聞稿中指出：「我們不會輕易起訴政府，但我們別無選擇，要採取行動來保護我們的權利，以及我們社群和員工的權利。」

它在文中寫道：「（美國總統的）行政命令威脅我們在美營運——消滅1萬個創造出來的美國職位；這應用程式讓數以百萬計的美國民眾獲得娛樂、與人連繫、用它合法賺取生計，而這在疫情持續期間尤其重要，但此舉對他們造成無可挽回的傷害——我們是別無選擇。」

特朗普8月6日簽署行政命令，45天後禁止於美國管轄範圍內的公司與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易。這是特朗普就TikTok發布的第一個行政命令。

美國白宮拒絕就這宗官司置評。

圖為7月17日中國北京一名男子穿着宣傳TikTok的T恤到Apple Store。（AP）

TikTok是次入稟控告，不涉挑戰美國「外國投資美國委員會」（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）要求字節跳動須在11月12日前剝離在美資產。

特朗普是根據CFIUS的建議，8月14日發布第二個行政命令，要求字節跳動90天內須完成出售美國業務。

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特朗普政府對一些中國企業如華為及微信掌握美國的數據感憂慮，由中國字節跳動持有的TikTok亦是其中之一。字節跳動稱已向華府提供大量文件解釋TikTok的保安操作，以證明它是一間私營公司，不會跟中國政府分享用戶數據。

字節跳動認為，華府對TikTok的攻擊，是美國與中國經濟戰升級的產物。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述知情人士在24日報道，TikTok繼續與微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）及其他公司內部投資者，商討出售TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭的業務。