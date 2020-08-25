【中美貿易】萊特希澤和姆努欽與劉鶴通話　同意首階段協議有進展

美國貿易代表辦公室（USTR）8月24日發表聲明稱，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）24日與中國副總理劉鶴通電話，商討第一階段貿易協議的履行情況。

聲明指出，雙方討論了貿易協議的推進，並承諾令1月達成的首階段貿易協議取得成功。

3人的討論內容亦涉及中國採取行動實行結構性改革，這些改革將確保加強對知識產權的保護，消除對美國公司在金融服務和農業領域的障礙，並消除強制性的技術轉讓。

雙方還討論了中國在美國購買產品的大幅增加以及執行該協議所需要採取的未來行動。他們同意貿易協議已取得進展，並承諾採取必要行動，以確保協議取得成功。

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中國中央電視台報道，8月25日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。

報道稱，雙方就加强兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

美中貿易官員原定在8月15日舉行視像會談，討論兩國首階段貿易協議成果，但突然推遲。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月13日曾表示，華府對北京按照承諾採購美國商品進度感到滿意。