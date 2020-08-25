美副國務卿抵立陶宛　與流亡白羅斯反對派領袖會面

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美國副國務卿比根（Stephen Biegun）8月24日抵達立陶宛，與流亡白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）會面。比根稱目前未見俄羅斯有軍事干預白羅斯的跡象。

圖攝於8月25日，美副國務卿比根（Stephen Biegun）與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）會面。（AP）

比根與哈諾夫斯卡婭會面，並表示美國譴責白羅斯違反人權的行為。比根促請白羅斯政府釋放所有正被拘押的政治犯，但同時稱美國不會決定白羅斯未來走向，指出白羅斯的未來要由人民決定。比根稱美國會支持並予以尊重。

被問道俄羅斯會否出兵干預白羅斯，比根稱暫時未看見跡象。

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季哈諾夫斯卡婭會後發表聲明，重申9日的大選並不公正，盧卡申科（Alexander Lukashenko）不受人民與國際的支持。季哈諾夫斯卡婭稱反對派已經準備好就和平權力過渡展開對話，同時要求就白羅斯當局對人民所犯的罪行進行公正的調查。

白羅斯的示威未有平息迹象，首都明斯克繼續有人上街，抗議總統盧卡申科選舉舞弊，要求他下台。警方在24日拘捕兩名發起示威的反對派人士。

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