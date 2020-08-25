安倍據報最快本周交代健康狀況　小泉進次郎：病重謠傳醜陋

日本首相安倍晉三近日進出醫院，健康狀況引起關注。日本東京電視台8月25日引述政府消息人士報道，政府有意最快本周舉行記者會，交代安倍的健康狀況，以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情額外措施。

安倍8月24日前往東京一間醫院，為短期內第二次前往醫院。他解釋，到醫院是領取上周檢查的結果，並接受額外檢查。他表示，將於稍後時間再交代檢查結果。

內閣官房長官菅義偉8月25日出席例行記者會時，被問到舉行記者會交代安倍健康狀況的事宜。他表示，安倍將親自交代檢查結果，未有進一步解釋。

小泉：不會要求安倍到國會交代

環境大臣小泉進次郎表示，首相的健康狀態受到重視是理所當然的，但基於臆測加油添醋式的談論或謠傳是很醜陋的。小泉說自己無意參與那樣的談論，會在安倍內閣底下做好自己的工作。

對於在野黨要求安倍到國會交代身體狀況，小泉表示，不僅是政治人物，世上有很多人是邊與疾病奮鬥邊努力工作的人，自己不是會要求首相到國會報告健康狀況的那種人。

麻生太郎：安倍臉色不錯

副首相兼財務大臣麻生太郎表示，從醫院回來時，看到安倍的臉色還不錯。他說：「（首相）很努力，重返工作崗位，這樣不是很好嗎？健康管理是自己的的責任，這是身為領導人的條件之一，安倍盡力做好這點。我認為該休息就休息，那樣比較好。」