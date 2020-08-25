日媒稱河野太郎曾計劃8月上旬視察釣魚台　最終未成事

中國和日本近期就釣魚台問題的爭拗升温，中國海警船連續巡航釣魚台天數創下歷來最長紀錄，日方向中國抗議。有日本媒體8月25日報道，防衛大臣河野太郎一度考慮在8月視察釣魚台，只是計劃最終未有實現。

《產經新聞》8月25日引述多名來自日本防衛省的消息人士報道，河野太郎曾經討論在8月上旬視察日方所稱的尖閣諸島（即中方稱的釣魚台），日本防衛大臣之前從未視察過該島。不過河野太郎最終出於外交考慮暫緩這一計劃。

該報道稱，河野太郎8月8日至9日前往沖繩縣的宮古島和與那國島，視察當地的陸上自衛隊和航空自衛隊。在此次視察日程中，原本私下討論了視察尖閣諸島一事，但防衛省內部有觀點認為，防衛大臣和自衛隊高層此舉將會刺激中國，從而導致日中關係惡化。

日本共同社報道，河野太郎8月18日在防衛省與中國駐日大使孔鉉佑展開約40分鐘會談。河野太郎對中國在釣魚台周邊海空領域及在南海加強活動表示擔憂，強烈要求中國克制這些行動。

中國外交部發言人汪文斌之前則在7月29日的外交部例行記者會上強調，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國海警船在釣魚島海域開展巡航執法是中方的固有權利。他還呼籲多做有利於維護地區和平穩定的事，不要採取不利於地區穩定的言行。