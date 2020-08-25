【新冠肺炎】繼香港後　比利時及荷蘭證實有二次感染病例

繼香港出現全球首宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）二次感染個案後，路透社8月25日報道，比利時及荷蘭也證實出現二次感染個案，報道指，此消息令專家憂慮康復者的抗體或只能持續數個月，也有可能要每年研發疫苗。

路透社報道，比利時病毒學家朗斯特（Marc Van Ranst）表示，在比利時的二次感染個案中，患者為一名曾在3月染疫的女子，她在6月再次患上新冠肺炎。他稱可能會有更多二次感染個案出現。朗斯特提到，新冠肺炎只在人類之間出現了少於一年；仍未知是否會有大量二次感染個案，他認為很可能並無大量二次感染個案，不過需要再留意有關情況。

專家：或需每年研發疫苗

朗斯特表示「可能每年都需要再次研發疫苗，或每兩至三年內再重新研發。但好像已很明顯，我們不會有任何東西可在10年內都有效。」他指像比利時那名二次感染患者那樣，她的病徵相對輕微，雖然她的身體產生的抗體可能已有助減輕病情，但可能未足以防止二次感染。

荷蘭廣播節目公司（NOS）引述病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans）指，荷蘭的二次感染個案中，患者是一名較年長的人士，其免疫系統虛弱。惟她指有病人再次受感染的事並未令她緊張，仍要觀察此情況是否常見。

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