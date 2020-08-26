中加外長會晤　王毅促加拿大就無端拘押中國公民盡快做決斷

中國外長王毅在羅馬與加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）8月25日舉行會晤。王毅指責加方無端拘押中國公民，要求加方儘快作出決斷；商鵬飛也敦促北京釋放兩名被拘留的加拿大公民，並就「港版國安法」提出反對意見。

據中國外交部官方網站消息，當地時間8月25日，中國國務委員兼外長王毅在羅馬會見了加拿大外長商鵬飛。

王毅表示，今年是中加建交50周年，50年前加拿大領導人排除外部干擾，頂住各方壓力，實現和中國建交，邁出了正確的一步。

王毅指出，中加之間沒有歷史糾葛，也沒有現實利害衝突，但由於加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難。王毅強調，解鈴還須繫鈴人，加方對此要有正確認識。希望加方拿出獨立自主國家的姿態，儘快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。

另據路透社25日報道，加拿大表示，加拿大外交部長商鵬飛25日在羅馬會見了中國外交部長王毅，並敦促北京釋放兩名被拘留的加拿大公民。

一位要求匿名的加拿大政府官員透露，商鵬飛還就中國在香港特區實施《港區國安法》提出了加拿大的反對意見。

正在歐洲進行訪問的商鵬飛在羅馬一家酒店與王毅舉行了持續約90分鐘的會晤。

2018年12月，加拿大警方根據美國的引渡令逮捕了中國電訊業巨頭華為公司首席財務官孟晚舟，中加兩國關係隨之惡化。不久之後，中國逮捕加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig），並指控他們從事間諜活動。中國還阻止了對加拿大一些油菜籽的進口。