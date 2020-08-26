【新冠肺炎】美國FDA局長被指誇大血漿療法成效後　網上發文認錯

美國食品和藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）近來遭科學家及醫學專家批評，此因他8月23日曾發言談到血漿療法治療新冠肺炎（COVID-19）成效，被指有誇大之嫌，哈恩8月25日在Twitter發文認錯，並更正說法。

美國總統特朗普（Donald Trump）23日出席疫情簡報會時，宣布FDA決定批出「緊急授權」，讓醫護人員可以用新冠肺炎康復者的血漿來為患者提供治療。同場的哈恩表示，如果病人接受血漿療法，在100個病人當中會有35人康復。

《美國之音》（VOA）25日報道，FDA根據梅奧診所（Mayo Clinic）的數據來作出批准「緊急授權」的決定。但哈恩的言論被指過份誇大梅奧診所的初步調查結果。

哈恩25日發文稱「我因在周日晚上發表有關血漿療法好處的言論而受到批評，這些批評完全有正當理由。我當時應該說數據顯示（血漿療法）可相對地減低風險，而非絕對可減低風險。」

I have been criticized for remarks I made Sunday night about the benefits of convalescent plasma. The criticism is entirely justified. What I should have said better is that the data show a relative risk reduction not an absolute risk reduction. — Dr. Stephen M. Hahn (@SteveFDA) August 25, 2020

《美國之音》報道，外界質疑特朗普在共和黨全國代表大會前夕公布有關血漿療法的決定，是為了緩和民眾對他抗疫不力的批評。

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