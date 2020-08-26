以色列代表團31日訪阿聯酋談關係正常化　美國高官同行

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月26日表示，一個以色列代表團會與美國總統特朗普（Donald Trump）的高級助手一起在8月31日到訪阿聯酋。他指一行人會與阿聯酋代表舉行會談，以鞏固以色列及阿聯酋關係正常化的協議。

內塔尼亞胡稱，美國白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）、美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、中東特使伯科威茨（Avi Berkowitz）及其他美國官員，會和由以色列國家安全顧問沙巴特（Meir Ben-Shabbat）帶領的代表團一起訪問阿聯酋。《路透社》26日引述一名美國高官指，美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）也會同行。

內塔尼亞胡透露，是次會談會專注於加強以色列及阿聯酋在航空與旅遊業、貿易、金融、衛生、能源及安全方面的合作。他說：「這是一個有歷史意義的協議，它會帶來成長的動力，希望我們區內的其他國家會加入這個和平圈。」

以色列公共廣播公司報道，美國及以色列官員會乘坐以色列航班，由特拉維夫（Tel Aviv）直接飛到阿布扎比（Abu Dhabi）。這是以阿兩國史上首班商業航班。

這是特朗普自8月13日稱美國會協助以色列及阿聯酋邁向關係正常化以來，三方的首場高級別會談。在以色列及阿聯酋正式簽署協議前，雙方要就互設大使館、建立貿易及旅遊聯繫等事項談判。