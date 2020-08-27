【新冠肺炎】巴西最快12月接種中國製疫苗

巴西聖保羅州州長多里亞（Joao Doria）8月26日表示，中國研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗有望12月起透過公立醫療體系開始接種，取決於第三期臨床實驗的結果和國家衛生監督局的批准。

北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的CoronaVac已經開始第三期臨床實驗。多里亞表示，如果第三期臨床實驗能夠在10月底或11月初完成，有望最快12月開始接種。不過由於初期產量可能不足，並非所有巴西人都可以接種。估計巴西首批將取得4,500萬劑疫苗。

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如果國家衛生監督局批准使用疫苗，布坦坦研究所將負責生產。目前生產能力為1.2億劑，若每人2劑計算，可為6,000萬人接種。研究所希望將疫苗生產能力提高一倍，為此需要籌募1.3億巴西雷亞爾。截至7月底，聖保羅州政府已經募到9,600萬巴西雷亞爾。

聖保羅州政府打算進一步提高布坦坦研究所的疫苗生產能力。聖保羅州衛生部長和布坦坦研究所所長與衛生部署理部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）會面，要求衛生部投資19億巴西雷亞爾，提高布坦坦研究所的疫苗生產能力。

CoronaVac目前處於第三期臨床實驗。7月起在聖保羅、里約熱內盧（Rio de Janeiro）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、南里奧格蘭德（Rio Grande do Sul）和巴拉那（Parana）和聯邦地區的研究中心召募9,000名志願者參加測試，成本達8,500萬巴西雷亞爾，由聖保羅州政府資助。