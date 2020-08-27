【Jacob Blake案】州檢察長稱事主車上有刀　律師：沒挑釁警察

美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在威斯康星州基諾沙市（Kenosha）遭警員連開多槍導致下半身癱瘓後，事件引發大批民眾示威抗議警方執法。州檢察長考爾（Josh Kaul）8月26日表示，調查人員在布雷克車上發現一把刀，又稱警方曾試圖用電槍制服布雷克但失敗。 布雷克的代表律師則回應指，布雷克沒有做任何事挑釁警察，也不認同警方指他有刀的說法。

網上片段顯示，事發時29歲的布雷克走向汽車，打開駕駛座車門，並彎腰向前，至於尾隨的警員謝斯基（Rusten Sheskey）則捉緊布雷克衣服，最後以手中武器向布雷克連開7槍。

考爾在記者會中表示，調查人員是在布雷克汽車駕駛座前的地板撿獲這把刀。考爾又稱，布雷克在調查過程當中曾承認他當時擁有一把刀。

布雷克律師則發表聲明回應指，布雷克沒有做任何事挑釁警察，也不贊同警方指他擁有一把刀的說法。

州檢察長：警方曾試圖用電槍制服事主

根據考爾對事件的報告，一名女子23日向基諾沙市警方23日報案稱，她男友未經同意到其家，警方到達現場時遭遇布雷克。考爾指，警方試圖拘捕布雷克，他們用電擊槍欲制服他但失敗。

威斯康星州的刑事調查部門正領導案件調查，美國聯邦調查局提供協助。考爾說，刑事調查部門計劃在30天內就事件向檢察官發布一份完整的報告，目前沒有其他細節可公布。