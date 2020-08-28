台美尋求貿易談判　萊特希澤曾籲「解除美豬美牛進口限制」

美國161位眾議員2019年年底呼籲啟動美台貿易協定談判，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）回函指出，須先解決現有的貿易障礙壁壘。萊特希澤6月時也表示，解決美豬美牛進口限制，對加深美台貿易關係至關重要。

中央社報道，超過美國聯邦眾議院三分之一席次、共161位眾議員於2019年12月下旬向聯萊特希澤，呼籲啟動美台雙邊貿易協定談判，為美國創造就業機會，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾。

根據公開信發起人之一的眾議院台灣連線共同主席沙博（Steve Chabot）辦公室提供的萊特希澤的回函。萊特希澤表示，他致力於促進公平、公正的美台貿易與投資關係。

萊特希澤指出，這意味繼續為製造商、工人、農民與牧場主擴大市場准入，並提升美台雙邊關係的高標準規範。為此，他表示，將繼續透過美台《貿易和投資框架協議》（TIFA）與其他方式解決現有貿易壁壘。

萊特希澤6月中出席美國參議院財政委員會聽證會，答覆共和黨籍參議員科寧（John Cornyn）對美台自由貿易協定的提問時也表示，美台貿易投資關係十分重要，美方致力於繼續與台灣建立穩健的雙邊關係。

他也指出，美台之間依舊面臨長期貿易壁壘，儘管台灣先前承諾解決問題，但台灣仍限制美豬美牛產品的市場准入，解決這些問題對於加深與台灣貿易投資關係至關重要。

中央社一名涉外人士在談到美台貿易協定遲遲無法啟動的主因時表示，美方向來視美豬美牛進口為雙邊貿易談判的主要關鍵因素。台灣曾於2009與2012年時承諾將開放美豬美牛進口，但最後都無疾而終，美方感到不滿，美台雙邊經貿關係也因此無法有更進一步發展。