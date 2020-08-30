【新冠肺炎】世衛提供優惠新選項　招富裕國家加入COVAX疫苗計劃

英媒8月29日報道其已取閱的文件稱，世界衛生組織（WHO）為加入其新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗計劃的較富裕國家提供一個新選項，這些國家可以選擇他們想要獲得的疫苗，同時保留未來獲得其「全部份額」疫苗的權利。

路透社29日報道，這一調整似乎是為了說服那些已就實驗性疫苗的達成雙邊協議的國家，在8月31日最後期限前提交意向書，也加入該組織主導的COVAX全球新冠疫苗計劃。

一位熟悉相關條款的西方外交官表示：「他們正試圖對那些自資（研發疫苗）的國家採取更靈活的態度，讓加入該計劃更有吸引力……提供一些好處激勵你支付預付款。」

美國、日本、英國和歐盟不顧世衛組織關於「疫苗民族主義」將擠壓供應的警告，自行達成協議，為本國公民確保有數億劑的疫苗可用。

世衛沒有回覆路透社記者的置評請求。它無法確定這些文件是否為WHO向那些國家提供的最終條件。包含新條款和條件的文件，文中標註日期為8月5日。

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WHO致力團結各國去供應疫苗，但從路透社這份文件所說的「優惠」看來，WHO努力的成效令人擔憂。目前，WHO在努力讓較富裕國家真正參加計劃，而不僅僅承諾提供資金和積極表達將捐贈多出來的疫苗的意願。

世衛組織的最新計劃過去幾天在194個成員國中傳閱。該計劃承諾「與製造商談到可能的最佳價格」，並建立一個交易或銷售疫苗的「市場」。

確認是否參與該計劃的最後期限是9月18日，繳納預付款的截止日期是10月9日。

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世衛組織表示，於4月下旬啟動的COVAX計劃，旨在通過一系列使用廣泛技術研發的實驗性疫苗來「買保險」，確保人們會有安全及有效的疫苗可用。目前COVAX計劃支持9種試驗性疫苗。

該計劃的目標是在2021年底之前提供至少20億劑獲得批准的疫苗，並確保各國「公平獲得」疫苗。

在新的「選擇性購買」安排下，上調後的參與國須預付的金額為每劑3.10美元。這涵蓋了COVAX計劃根據參與國的人口比例所提出的所有投資要求，這些資金將用於與製造商達成協議並加快生產規模和推廣，WHO表示，並補充稱，估計每劑疫苗的全包成本可能仍為10.55美元。

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世衛組織還表示，「這些參與國可以選擇不參與疫苗分配，但同時保留他們獲得COVAX計劃提供的後續疫苗的『選擇權』。」

到目前為止，約有172個國家提交了參與意向書，其中包括92個中低收入國家，他們有資格通過全球疫苗免疫聯盟（GAVI）獲得疫苗，該聯盟將支付他們的大部分成本。

約80個可能自籌資金的國家也已提交了意向書。