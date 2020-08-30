巴西官員屢次表態支持美國攻擊華為　中方回應

巴西政府官員近日多次表態支持美國以意識形態等理由攻擊中國華為的立場，中國駐巴西大使楊萬明對此做出回應。

8月28日，巴西主流通信新聞網TELETIM在「頭條訪談」欄目刊登了對中國駐巴西大使楊萬明的專訪。8月30日，中國駐巴西大使館發布楊萬明就華為5G問題接受專訪的內容。

楊萬明表示，沒有任何國家能夠拿出華為產品存在「後門」的證據。相反，華為是世界上首個公開承諾簽署無「後門」協議、唯一接受第三方檢測和監督的通信公司。

楊萬明指出，美國政客對華為的攻擊毫無事實依據，純屬惡意誹謗。其目的絕非打造所謂「清潔網絡」，更不是保護隱私自由，而是借欺騙、恐嚇、威脅等卑劣手段，遏制中國高科技企業的發展，維護美國監聽網絡和數字霸權，是典型的科技霸凌行徑。

TELETIM記者在提問時稱，近期，巴西政府官員幾次表態支持美國以意識形態等理由攻擊華為的立場，中方如何看待這一動向？

楊萬明回應稱，5G是撬動新一輪產業革命的重要槓桿。美國將5G技術與合作政治化、意識形態化，是在強令企業使用昂貴的替代設備，迫使消費者為並非優質的網絡體驗支付高額賬單，只能將其他國家拽入數字經濟慢車道。

楊萬明強調，中國不會向任何國家施壓，不會干預任何國家選擇5G合作對象。中方相信巴西會從維護本國長遠利益出發，獨立自主地做出理性決策。