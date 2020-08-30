【安倍晉三辭職】安倍獨大時代終結　繼任者能否維持穩定？

日本首相安倍晉三在任7年半，是日本近代史上歷任最長的首相。他的辭職亦代表着「安倍一強」（安倍獨大）時代終結，他的繼任人能否秉承他的能力，讓日本政壇持續安穩成為焦點。

圖為8月28日，東京電視台正直播安倍晉三宣布因病辭職的消息。（Getty）

在安倍晉三就任首相之前，日本經歷一段時間幾乎每年換一次首相。讓日本當時出現一個笑話：日本領導人的臉換太快，外國領導人恐怕記不起日本首相的名字。

但自安倍2012年12月接任首相以來，為日本政壇帶來穩定。連同成功修改黨第二次連任，安倍至今已就任首相7年半，成為日本近代史上歷任最長的領導人，在日本稱之為「安倍一強」時代。

安倍突然宣布辭職在日本政壇引發衝擊波（點擊放大觀看現場圖）：

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無內憂外患

安倍一強來自兩大方面：第一是在野黨勢力太弱，無法對執政自民黨造成管治威脅；第二是安倍在成功融和自民黨內派系，避免內鬥。兩者促成安倍長治久安的基礎。

安倍在任期間多次爆發政治醜聞，自2017年接連揭發的「森友校園」及「加計校園」事件、「檢察廳法」醜聞、「賞櫻會」等行政失當事件，無一不困擾安倍。安倍的支持率在近年都只在40%至50%左右徘徊，反對聲屢見超過支持聲音；然而最大在野黨的民進黨及立憲民主黨，支持率卻最多只得10%。

日本民主黨一度是可與自民黨並肩打對台的政黨，然而在執政失敗後一蹶不振，至今更分裂成民進黨及立憲民主黨。兩黨至今天，亦無法為日本經濟及民生改革提出有說服力的方案，相反安倍經濟學卻成功讓日本避免陷入通縮，讓日本經濟得以一定程度的增長。因此日本國民即使不支持自民黨，亦不認為自民黨可被取代。

圖為8月26日，官房長官菅義偉接受路透社訪問。菅義偉已表明會競逐首相，正尋求其他派系支持。（Reuters）

圖為8月30日，石破茂出席一個黨內會議。石破茂已表示，會根據黨內的情況，再決定是否競逐首相。（Reuters）

維繫黨內融洽和平

日本自民黨內有多個派系，安倍卻成功融和黨內人員，與大部分派系保持良好關係。觀看安倍內閣的構成，會發現安倍不會嫌棄起用派系代表擔當重任。如副首相兼財相麻生太郎是麻生派（志公會）代表，前防衛大臣岸田文雄是岸田派（宏池會）代表，前復興大臣竹下亘是竹下派（平成研究會）的代表。

而安倍本身，就是清和政策研究會，亦即細田派的領導人物。安倍在每次的組閣中，均會在不同職位上，讓不同派系的代表及成員擔任要職。安倍憑着與勢力最大的麻生派及岸田派保持良好關係，在黨內維持足夠支持聲音。

安倍在黨內唯一的最大對手，是石破派（水月會）代表的石破茂，但石破茂始終因支持不足遭邊緣化。即使過去多次希望挑戰安倍的地位，但都無疾而終。

然而安倍退任後，「安倍一強」的現狀或會改變。官房長官菅義偉、防衛大臣河野太郎、石破茂等人已透露有意競逐黨主席，未來的新任首相能否秉承安倍的能力，將成為日本政壇能否持續安穩的焦點。