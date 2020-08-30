【新冠肺炎】美企上周「鑊氣猛」美高梅國際酒店集團裁員1.8萬

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊美國企業的營運，經過數月前一輪裁員行動後，上星期又迎來「炒魷周」。美高梅國際酒店集團（MGM Resorts，MGM）8月28日稱會在美國裁撤1.8萬名正在放無薪假的員工。

MGM做出這個決定的原因，是全球旅遊業放緩，阻礙博彩業從持續的疫情大流行中復蘇。是次裁員人數，約佔疫情爆發前、集團約7萬名美國員工總數的四分之一。

集團因應疫情爆發，內華達州的賭場3月17日起關閉，6.2萬員工開始放無薪假。雖然州內部分MGM賭場6月重開，但仍維持人手控制的政策。

MGM在密西西比州、麻省、密歇根州、紐約及澳門都有賭場，因此有一些員工能重投工作。但因賭場營運規模受限在50%，人手需求與疫情爆發前相差甚遠。

集團28日稱，根據美國聯邦法例，集團須向6個月後仍未被召回上班的放無薪假員工發出裁員通知。公司稱會在可能的時候重新聘用他們。

不止是美高梅，美國商界剛經過「鑊氣甚猛」的一周：可口可樂（Coca-Cola）28日向部分員工提出自願離職計劃；美國航空（American Airlines）及聯合航空（United Airlines）稱除非華府提供財政援助，會裁員數千人；Salesforce在25及26日都宣布裁員，涉及1000職位。