朝鮮神秘女聲誦讀「奇怪數字」　疑用YouTube向間諜發送秘密暗號

朝鮮國營媒體平壤廣播電台8月29日在Youtube上載一段奇異影片，片中一把女聲讀出一串神秘數字，被人懷疑是向潛伏在韓國的間諜發送密碼。

平壤廣播電台的YouTube頻道8月29日上載一段名為「0100011001-001」的影片。這段影片不單片名奇怪，內容亦十分離奇。

↓有網民已為這神秘影片備份，並重新上載到Youtube

韓聯社30日報道，影片播放時，有一把聲音讀出：「從現在起播報第710號探險隊員的遙距教育大學資訊技術復習作業」。聲音其後唸出諸如「第564頁23號、第479頁19號、第694頁20號」的句子。

影片長約一分鐘，在上載後播放量超過1萬次，並於同日晚上7時被刪除，原因不明。另外這串數字並沒有透過電台進行廣播。

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韓聯社報道，朝鮮自冷戰時代起已透過電台廣播這種看似隨機的號碼。該國在2020年3月7日及3月13日亦有進行「暗號廣播」。

影片是否在為間諜任務發送指示？專家們就此意見分歧。一些分析人士認為，此舉是一種騙人的策略，旨在引發韓國內部的緊張。

如果朝鮮真的透過YouTube影片向間諜傳達指令，這會是該國首次利用全球影片分享平台進行「暗號廣播」。

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