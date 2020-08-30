【美國示威】波特蘭「特粉」與「反特」示威者衝突　1人中槍死亡

美國俄勒岡州拉克默斯縣（Clackamas County）8月29日有分別支持及反對美國總統特朗普（Donald Trump）的人爆發衝突，1人胸部中槍後死亡。

逾千汽車、貨車及大篷車29日較早時於波特蘭市中心按已規劃的路線巡遊行駛，參加示威的都是特朗普支持者。「撐特」與「反特」示威者其後在街上發生衝突，有人發射用於彩彈射擊遊戲的彩彈球，亦在身在貨車上的人向示威者投擲物品。

上述槍擊案發生在同日稍晚時候。《紐約時報》8月30日報道，一段相信是案發經過的影片出現。影片是有人在路邊拍攝的，片中一小撮人站在看來是停車場的地方，然後槍聲響起，一名男子倒下。警方稱事件發生在29日晚上約8時45分。死者出事時戴上印有極右「愛國者祈禱」（Patriot Prayer）組織徽章的帽子。

警方稱暫不公布疑犯身份。他們亦沒說明，男子被殺是否與示威有關。

美國多個城市數月來都有示威者上街，抗議國內種族問題以及警察暴力執法，在共和黨代表大會上一些講者、包括特朗普譴責波特蘭的示威後，兩派對壘的示威開始出現。波特蘭此前連續3周都有示威。

這一輪的示威可追溯至非裔男子弗洛依德（George Floyd）5月在明尼蘇達州死於警察過度暴力執法之後，俄勒岡州波特蘭市持續有人上街聲援明尼蘇達州的示威，抗議警暴以及種族歧視。部分示威曾演變成騷亂。特朗普已不止一次說，波特蘭的情況證明，須以更有力的法治應對。