【安倍晉三辭職】日美首腦通電話　向特朗普交代下台原因

日本首相安倍晉三8月31日與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行電話會談。日本傳媒當天引述日本官員稱，安倍晉三直接告訴特朗普自己因病辭職。

共同社31日指出，安倍晉三在當天上午10時多開始和特朗普通話，安倍晉三希望透過通話確認兩國會加強雙邊關係，且即使新政府執政，日美同盟的重要性也不會改變。

報道引述日本一名官員指，安倍晉三直接和特朗普說自己慢性潰瘍性大腸炎復發和將在任期內辭職。

日本政府發言人其後表示，兩人通話歷時約30分鐘，安倍向特朗普解釋自己辭職的決定，並向對方說即使自己離任後，兩國的同盟關係仍將繼續加強。

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白宮發言人則發聲明指，特朗普通話時稱安倍為日本歷史上最偉大的首相，又形容安倍完成了很出色的工作，而且兩國之間的關係比以往任何時候都更加牢固。

特朗普之後在Twitter發帖文稱，「剛剛與我的朋友、快將離任的日本首相安倍晉三進行了精彩的對話，安倍將很快被公認為日本歷史上最偉大的首相，而日本與美國的關係是有史以來最好的。特別的男人！」

Just had a wonderful conversation with my friend, Prime Minister @AbeShinzo of Japan, who will be leaving office soon. Shinzo will soon be recognized as the greatest Prime Minister in the history of Japan, whose relationship with the USA is the best it has ever been. Special man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020

這是安倍晉三宣布辭職後首次與外國領導人通話。報道指，預計繼任首相會繼續保持日美間密切合作。