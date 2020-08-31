【新冠肺炎】歐洲多國爆發反防疫示威　新冠懷疑論者是怎麼想的？

歐洲多個國家8月29日有民眾上街示威，抗議政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情頒布的限制措施。參加示威的人很多，抱持不同的立場與想法，但當中部分是新冠懷論者。這些示威者是其於什麼予以反對？什麼是新冠懷疑論？

包括德、英、瑞、法都有類似示威，其中引起外界注意的是德國柏林（Berlin）大批民眾29日上街。有些人是蓄意不戴口罩以及不保持社交距離的。警方指示威者未能遵守法院公布的指引，決定提早驅散示威者。

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柏林的示威者中，有因為覺得防疫措施冒犯民主，所以上街抗議的有普羅大眾、有陰謀論者、否認病毒存在的人以及反對接種疫苗的人。運動還吸引了一些新納粹分子以及質疑聯邦政府權威的人。

新冠病毒已導致2524萬人染疫、逾84萬人死亡，但至今仍有人壓根不相信病毒的存在。德國有示威者手持寫着「停止新冠謊言」的標語牌，法國也有示威者拿着「停止謊言」的標語牌，英國倫敦有示威者稱新冠病毒是騙局。

瑞士蘇黎世（Zurich）和奧地利首都維也納也有人示威，抗議政府防疫政策。

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說回德國，它感染率低於鄰國，其限制措施也遠不及包括意大利和西班牙在內的國家那麼嚴厲。部分民眾憤怒的程度讓某些觀察家吃驚，但也有一些專家表示，德國在遏制疫情方面取得成功，於是成為這種「成功」的受害者。

德國相對低的死亡數字引起一些人的懷疑，這些人認為病毒並沒有政府所說的那麼危險，沒必要採取那麼多防疫措施。有份參加29日示威的克斯蒂娜（Kerstin）稱：「他們完全是（規管）過度，」「這些措施在一開始可能合理，但它們再也不（適用）了。」

美國網上雜誌Fast Company在4月20日發文解釋為何會有人提出新冠懷疑論。報道指，雖然那些人從新聞中看到病例，但他們不認識新冠肺炎的患者和死者，只能抽像地想象這種疾病。這讓他們更容易認為自己不太可能會受感染，也會讓你覺得它的具體病徵看起來沒那麼嚴重。因為考慮這些疾病的一般概念時，通常不需要想象自己因肺部充滿液體而無法呼吸，再而承受高燒的痛苦。