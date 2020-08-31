【中印對峙】印度稱500解放軍擬越界被阻　中國否認越界

中印邊境局勢或升温跡象，印度8月31日發表聲明，指解放軍29日晚上「進行挑釁性的軍事運動以改變現狀」。不過，中方回應說，解放軍並沒有越界。

印度軍方8月31日發表聲明說，2020年8月29日夜間至30日凌晨，「解放軍違反先前於拉達克東部發生對峙期間雙方以軍方及外交接觸達成的共識，以及進行挑釁性的軍事運動以改變現狀。」

新德里電視台（NDTV）網站31日引述消息人士稱，為數眾多的中國軍人來到班公湖畔，企圖單方面佔據地區。

聲明指出，印度軍隊致力於通過對話維護和平與安寧，但也同樣決心保護其領土完整。

聲明還說，為了解決這些問題，中印正在楚舒勒（Chushul）召開旅長級旗幟會議。

《今日印度》8月31日透露了更多的細節。報道稱，印度軍方多名消息人士吿訴《今日印度》，中國軍隊曾試圖讓500多名士兵進入班公湖附近的印度地區。

這些消息人士稱，印度軍隊在中國之前佔領了這些陣地。印度軍方消息人士還說：「到目前為止，在拉達克東部的班公湖湖南岸附近，印度和中國軍隊還沒有發生肢體衝突。」

針對印度方面的最新指控，中國外交部發言人趙立堅8月31日在例行記者會上回應說，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。兩國邊防部隊一直就現地問題保持着溝通。

趙立堅還說：「中印雙方通過外交部門還有軍事渠道保持着密切溝通。至於具體的會見和會談，我們如果有消息，我們會及時發布。」