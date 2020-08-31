中方約見捷克駐華大使　就捷克參議長訪台提出嚴正交涉

中國外交部副部長秦剛近日約見捷克駐華大使佟福德（Vladmir Tomsik），就捷克參議院議長（Milos Vystrcil）訪台一事提出嚴正交涉。

捷克參議院議長維斯特奇爾8月31日參訪台灣政治大學並發表專題演講。（中央社）

據中國外交部網站8月31日消息，中國外交部副部長秦剛近日約見捷克駐華大使佟福德，就該國議會參議院議長維斯特奇爾訪台一事提出嚴正交涉，稱「中方對此予以強烈譴責」並且「必將做出必要的反應。」

秦剛指出，維斯特奇爾罔顧中方堅決反對和嚴正交涉，出於一己私利，在台灣當局利誘和反華勢力鼓動下，執意赴台進行所謂「訪問」，公然支持「台獨」分裂勢力和分裂活動，嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政。中方對此予以強烈譴責。

秦剛強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這早已為國際社會所公認。一個中國原則是捷克國家外交政策，是中捷關係的政治基礎。維斯特奇爾作為捷克國家領導人公然冒天下之大不韙，違背捷官方一貫承諾奉行的一個中國政策，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，中方必將做出必要的反應，維護自己的正當利益。

此外秦剛呼籲捷方正視中方嚴正立場和嚴重關切，充分認識維斯特奇爾訪台本質，不要低估14億中國人民堅定捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和決心，以實際行動恪守一個中國原則，避免雙邊關係因維斯特奇爾這種惡意、短視行為受到進一步損害。

中國外交部歐洲司負責人、中國駐捷克使館也分別就此向捷駐華使館、外交部提出嚴正交涉。

據瞭解，捷克參議院議長維特齊一行90人於8月30日抵達台灣，此後他於31日赴台灣政治大學發表演講，強調「台捷友誼」以及「台捷雙方商貿合作的可能性」等，台外交部長吳釗燮等高官出席。

中國外交部發言人趙立堅在31日舉行的例行記者會上表示，中方對此決不會坐視不管，一定要讓捷克參議長以及背後的反華勢力為短視行為和政治投機付出深重代價。