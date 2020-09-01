美國將與台灣建立雙邊經濟對話　解密對台6項安全保證

美國政府8月31日宣布，將與台灣建立新的雙邊經濟對話，並解密了列根（Ronald Reagan）時代向台灣做出的6項安全保證。美高官稱，這是華盛頓長期奉行「一個中國」政策的一系列「重大調整」的一部分。

據路透社8月31日報道，美國31日表示，將與台灣建立新的雙邊經濟對話，稱此舉旨在加強與台北的關係，並在北京日益加大的壓力下支持台灣。

美國國務院負責東亞事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）在美國傳統基金會主辦的虛擬論壇上表示，美國的最新舉措並非政策轉變，而是華盛頓長期奉行「一個中國」政策的一系列「重大調整」的一部分。

史達偉說，鑑於「北京方面對一個至關重要地區的和平與穩定構成的威脅日益擴大」，以及北京方面試圖在外交上孤立台灣、同時將其置於軍事威脅之下，華盛頓感到有必要這樣做。

史達偉說：「我們將繼續幫助台北抵抗中國共產黨對台灣施加的壓力、恐嚇和邊緣化。」

華盛頓方面還表示，已解密了列根（Ronald Reagan）時代向台灣做出的6項安全保證。分析人士表示，此舉似乎意在顯示對台北的進一步支持。

在特朗普政府早期出任的前助理國務卿羅素（Daniel Russel）說，公布「6項保證」文件的決定，似乎是對特朗普政府鷹派要求放棄「戰略模糊」的妥協回應。

史達偉說，這些保證「今天依然有效」。