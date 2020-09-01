俄媒：捷克議長訪台後果嚴重　料影響中捷經貿合作和人文交流

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）率高級代表團抵達台灣訪問，遭到中國外長王毅警吿。俄羅斯媒體8月31日刊文指出，中國不會對捷克政客打台灣牌視而不見。

中國外長王毅8月31日批評維斯特奇爾「公開挑釁」，並警吿挑戰「一中原則」必將付出「沉重代價」。（AP）

俄羅斯衛星通訊社8月31日提到，維斯特奇爾是繼總統之後的捷克第二號人物，捷克總統澤曼（Milos Zeman）、總理巴比什（Andrej Babis）和許多其他捷克政治人物反對此次訪問，認為必須遵守「一個中國」原則。

報道引述北京學者稱，維斯特奇爾抵台或將對中捷關係產生比較嚴重的後果，可能影響中國與捷克的政治接觸以及經貿合作和人文交流。

俄羅斯遠東研究所所長馬斯洛夫（Alexei Maslov）指出，長期以來捷克是中國-中東歐國家（17 +1）合作機制的支持者之一。而中國也一直積極資助捷克基礎設施和工業項目，此次維斯特奇爾訪問台灣是對合作的打擊。「在採取了如此不友好的行動之後，中國可能會重新審視在捷克的一些經濟項目以及人文項目。例如，邀請捷克學生去中國學習，支持捷克與中國有關的各種活動，以及以前中國支持的各種活動。最後，原則上，捷克將來可能會被剝奪大量中國投資」。