【白羅斯示威】涉選舉舞弊和鎮壓示威　路透社：美國考慮制裁七人

白羅斯（前稱白俄羅斯）大選被指舞弊，引發示威，政府武力鎮壓。美國國務院高官9月1日表示，華府考慮制裁七名白羅斯人，有關人士涉嫌偽造8月9日的選舉結果和暴力對待和平示威者。

不願具名的官員向路透社表示，國務院和財政部正在合作，整理證據擬定制裁，美國有機會於未來數日公開討論懲罰措施。他指，有人偷走選舉和武力對待行使基本集會和言論自由的和平示威者，他們需要負責，形容懲罰措施只是最低限度。

官員提到，如果俄羅斯公開斯干預白羅斯，美國考慮制裁俄羅斯。他透露副國務卿比根（Stephen Biegun）上周到莫斯科和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等官員會面的詳情，並指比根表明如果俄羅斯干預白羅斯，將對美俄關係構成影響，不論誰勝出大選也一樣，因為國會的兩黨情緒將決定美俄關係的可能。比根未有指出具體措施，但指「如果你認為過去四年很差，那未來四年將會更差。」

圖為2020年9月1日，白羅斯明斯克警方拘捕一名學生。當日有數以百計的學生遊行至市中心，要求總統盧卡申科下台。（AP）

官員未有透露或被制裁人士的名字，但表示其中五人已經被愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛制裁。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）本來已經被美國制裁。他表示，上述七人或根據小布殊（George W. Bush）簽署的行政命令被制裁。他也指，歐盟由於需要協調27個成員國的意見，最快可能到9月底或10月初才通過制裁。