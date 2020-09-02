美媒：TikTok因中國新規定　美國業務出售談判現阻滯

美國傳媒9月1日報道，中國企業字節跳動（ByteDance）旗下短片應用程式抖音海外版TikTok出售案出現阻滯，受到中國限制出口人工智能（AI）技術政策影響，目前談判在TikTok的核心演算法是否可作為交易一部份方面存在疑問。

《華爾街日報》1日引述知情人士透露，在中國政府8月28日發布AI技術出口的新限制前，TikTok的程式演算法一直是交易談判的一部分，該演算法有助準確推薦影片給目標用戶，這被視為TikTok的商業秘密武器。

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中國8月28日修訂《禁止出口限制出口技術目錄》，規定內地企業需獲批准才可向境外轉移技術，導致TitTok在出售美國業務時，未知是否需要獲得內地當局批准出售核心演算技術，令交易可能難以在短期內完成。

據悉，曾表示將嚴格遵守中國相關法規的TikTok母公司中國字節跳動，正嘗試釐清有關細節。

其他消息人士則表示，TikTok最大的價值之一是其演算法，正是這些演算技術讓用戶對該應用程式產生濃厚興趣。沒有演算法的TikTok就好比一輛配備廉價引擎的豪華汽車。

另一名知情人士指出，競標者如未能得到演算法，那將是一個意外，並懷疑沒有了演算法，TikTok能否順利出售。