【新冠肺炎．新聞背後】172個國家參與COVAX　唯獨美國拒絕？

美國政府9月1日表示，將不會參與與世界衛生組織（WHO）主導、全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗分配的COVAX計劃。COVAX的計劃旨在確保新冠疫苗能迅速、公平地把疫苗分配給世界，美國是全球主要國家中，唯一表明不參與的國家。

圖為8月10日，標誌新冠疫苗的示意圖。COVAX是聯合國世衛組織發起的疫苗分配計劃。（Reuters）

COVAX是什麼？

COVAX計劃全稱Covid-19 Vaccines Global Access，由世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟（GAVI），及流行病預防創新聯盟（CEPI）共同主導。計劃旨在確保新冠疫苗授權使用後，能迅速、公平地把疫苗分配給世界。

此計劃是WHO主導的「COVID-19工具加速」（Access to COVID-19 Tools Accelerator）計劃的一部分，用以包括加速開發、生產及公平分配疫苗、提供診斷工具和治療方法。

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已有9種候選疫苗

目前共有9種經CEPI支持的候選疫苗，並有另外9種疫苗正等候審核。據WHO的說法，COVAX擁有世界上「最大、最多樣化的新冠疫苗組合」。

計劃目標是在2021年底前向簽署協議的國家提供20億劑疫苗，讓所有國家受惠。

目前172個國家表明參與

計劃目前共有172個國家參與，包括80個高收入可以自費生產疫苗的國家。這80個國家中有43個國家願意公開國名，包括英國、加拿大、新加坡、阿聯酋等。世衛表示未來會有更多國家加入參與。

圖為8月17日，中國康希諾生物公司。康希諾是世界各地正研發的新冠疫苗的公司之一。（Reuters）

中國未在內但示意有興趣

中國暫時未在參與名單內，但外交部發言人華春瑩在9月2日例行記者會中表示，中方支持COVAX計劃，並一直與世衛及其他發起方保持溝通。中國在5月時已表示只要成功研發疫苗，將與全球共享。華春瑩的發言被視為中國有加入COVAX的可能。

美國拒絕參加

美國是目前表明拒絕參與COVAX計劃的已發展富裕國家。白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，美國不會被「受腐敗世衞和中國影響的多邊組織限制」，並稱總統會不惜工本，確保任何新疫苗安全性和效用符合食品和藥物管理局（FDA）的黃金標準。

美國疾病控制和預防中心（CDC）9月2日表示，最快10底或11月初將有疫苗，提供醫護和高危人士。