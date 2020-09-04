美國七警涉案　防吐面罩套頭　非裔男1周後死亡

一條涉及美國紐約州羅切斯特（Rochester）7名警員的影片顯示，他們3月執勤時，以防吐面罩（spit hood或mesh hood）套住41歲非裔男子普魯德（Daniel Prude）頭部，又將他的臉強壓在地。他被捕1周後死亡。市長已暫停7名涉案警員職務。

事緣死者的兄弟喬．普魯德（Joe Prude）3月23日報警，稱因普魯德出現急性精神問題。

美國警方9月2日公布的警員隨身攝影錄機的影像顯示，他們抵達現場時普魯德在街上裸跑，當時路上的正在下着細雪。他身上並無武器。

普魯德最初是聽從警方指示立即趴在地上，但當他手部上銬後便變激動，他開口要求金錢或是槍枝。他也對警方罵髒話，在場警員卻笑出聲來。

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從影片可見，之後普魯德重覆向地上吐痰，但沒有做出反抗行為。一名警方稱普魯德向他說，他染有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），於是警員對他的頭部罩上「防吐面罩」。有警員用雙手將他強壓在地面，並對他說不要再吐口水。普魯德被壓在地上2分鐘，之後有人對他施行心肺復甦法。

普魯德之後不再動，也不作一聲。

當醫護人員接報到場後，普魯德被送上救護車。其家人在他留院1周後，在3月30日同意拔除他的維生儀器。

普魯德的家人取警方的執勤影片後，2日召開記者會並予以公開。事件觸發當地部分民眾2日及3日晚上上街抗議。

↓普魯德疑死於警察暴力執法的案件引起民眾不滿，部分人上街示威：