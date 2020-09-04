美國晶片股暴跌千億美元蒸發　美媒：或因中國將實施新政

在美國晶片股領跌下，美股三大指數9月3日集體暴跌，費城半導體指數（Philadelphia Semiconductor Index）3日下跌5.7%。美媒稱，這可能緣於中國將實施的半導體新政。

據彭博社9月3日報道，知情人士披露，中國正在規劃制定一套全面的最新政策，以發展本國的半導體產業，應對美國政府對中國企業的制裁，而且賦予這項任務「如同當年製造原子彈一樣」的高度優先權。

知情人士稱，北京正準備在未來五年內（到2025年），對「第三代半導體」提供廣泛支持。

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報道稱，中國即將制訂下一個五年計劃，包括努力擴大國內消費，以及在國內製造關鍵技術產品。中國已承諾，到2025年，向無線網絡、人工智能等技術領域投入約1.4萬億美元。

對於美股此番暴跌的原因，彭博社認為，晶片股的潰敗可能源於中國將實施的半導體新政。

美國National Securities Corp.首席市場策略師霍根（Arthur Hogan）表示：「如果你現在要問我，8月份大部分時間裏我最大的恐懼是什麼，那就是中美之間日益緊張的關係。」