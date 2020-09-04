美國華盛頓動物園被指對大熊貓美香照顧不周　中國澄清

在中美關係緊張之際，有報道披露華盛頓動物園大熊貓「美香」產後不進食、動物園照顧不周等情況，中國方面9月3日就多個問題進行回應。

據中國媒體中新網9月4日報道，對於華盛頓動物園大熊貓「美香」產後不進食、生活空間狹小，華盛頓動物園對「美香」照顧不周的情況。中國大熊貓保護研究中心9月3日進一步與華盛頓動物園核實，並就「美香」情況進行了深入探討和交流。

華盛頓動物園監控室，大熊貓「美香」產崽期，工作人員進行24小時密切監控。（微博公眾號@中國大熊貓保護研究中心）

關於大熊貓「美香」進食情況：中國大熊貓保護研究中心指出，華盛頓動物園在產房外備有充足的水源和食物，「美香」完全可以隨時自由走出產房進食。在此期間為了幫助「美香」進食，華盛頓動物園飼養員在產房內人工對大熊貓進行餵食。

關於「美香」產後生活空間情況：中國大熊貓保護研究中心稱，為了給大熊貓母獸提供良好的哺育幼崽的環境，臨產前，通常會將大熊貓放置在隔音、避光，環境噪音小、無干擾的產房內待產。空間相對較小的房間，使大熊貓母獸有一定的安全感。此前「美香」的兩次生產也都是在相同的房間。

關於華盛頓動物園對「美香」照顧情況：中國大熊貓保護研究中心稱和華盛頓動物園保持着密切聯繫，雙方建立了長效交流指導機制。此前「美香」的兩次生產，中國大熊貓保護研究中心都派有專家赴華盛頓動物園實地指導，此次因新冠肺炎（COVID-19）疫情原因，對「美香」產崽進行網上指導交流。在產崽期，華盛頓動物園完全按照中國大熊貓保護研究中心要求對大熊貓進行監測護理，動物園有派專人24小時密切監控大熊貓行為。

關於大熊貓「美香」此次產崽的情況，華盛頓動物園從8月21日至8月28日及8月31日都在其官網上進行了更新，也對「美香」產後的一些行為進行了科普。

據瞭解，大熊貓「美香」8月21日產下一隻幼崽，中國駐美國大使崔天凱表示，「20年來，『美香』和她的孩子們一直是中美合作的可愛見證者。在這個不尋常的時刻，這是一份珍貴的禮物」。

按照美國國家動物園與中國野生動物保護協會簽訂的大熊貓繁育協議，在美國出生的大熊貓在滿4歲時返回中國。此前，「美香」已在美國產下3只健康幼崽，分別是「泰山」、「寶寶」和「貝貝」，均已先後返回中國。