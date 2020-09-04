【中印衝突】印媒：兩國防長即將在莫斯科會晤

中國與印度在邊境的衝突升溫，印度媒體報道，中國國防部長魏鳳和與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）將於9月4日在莫斯科會晤。

《印度斯坦時報》9月4日報道，為了打破拉達克（Ladakh）的僵局，印度防長辛格計劃於9月4日晚上在莫斯科參加上海合作組織（SCO）部長級會議期間，會晤中國防長魏鳳和。

報道稱，據了解發展的消息人士表示，此次會晤是在雙方的要求下安排，目的是找到解決目前拉達克僵局的辦法。報道稱兩名國防部長之間的會晤至關重要，因為辛格是莫迪（Narendra Modi）政府的二號人物。而魏鳳和是中國的國務委員和權力巨大的中央軍事委員會的成員。

報道還指出，這次會晤之後，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）預計將於9月10日在莫斯科上海合作組織會議期間會晤中國外長王毅。



中國外交部9月4日例行記者會上，有記者問及中印防長是否將在莫斯科會晤，外交部發言人華春瑩回答稱：「你提到的情況我還不掌握，建議你向中國國防部了解。」

華春瑩又表示，對於中印邊界歷史遺留的問題和現實存在的問題，中方歷來主張通過和平友好協商，找到公平合理和雙方都能接受的解決方案，對於邊境地區最近出現的事態，中印雙方正通過外交和軍事渠道保持着密切溝通，希望同印方通過磋商妥善解決有關問題，共同維護邊境地區的和平與安寧，這符合中印兩國人民利益。