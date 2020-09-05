美國安顧問：美對華政策　華府40年來最大外交政策失敗

美國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）9月4日出席記者會，除了指稱中國對美國國內政治有最大規模的干預計劃，又說已告訴北京干預美國選舉會面臨後果之外，亦談及美國對華政策。

奧布萊恩稱美國外交政策過去40年來的最大的失敗，在於美國如何與中國打交道。

他說美國曾期望，在美國對中國盜取美國知識產權、在北京於天安們廣場欺凌民眾等惡性活動視而不見而際，中國會變得富裕，而當它變得富裕，而且中國的中產階級擴大時，它會更像美國。他說這像是美國祈禱事情會變真時所唸的咒語般。

美國國家安全顧問奧布萊恩9月4日說，華府曾祈願中國在變得富裕後會變得更民主，事實卻是相反。圖為9月4日他在白宮一個記者會上聆聽他人發言。（AP）

他亦說，美國想相信所有國家都會像美國，變得更西化、更民主，但事實上中國所有事情都相反。他稱中國這些年來侵犯人權愈來愈厲害，不論是對包括宗教少數派、其鄰國、直至最近一段時間之前仍享有民主的香港，還有它對台灣的欺凌。他說：「我們看到非常惡性的中國活動。」

奧布萊恩稱美國總統特朗普（Donald Trump）是第一位挺身對抗中國的美國總統，稱他對中國課徵關稅。

他說美國最終會取得勝利，而盟友也會跟隨美國，這從它們在5G網絡及華為的處理手法上可見一斑。他認為特朗普在自由市場及人權方面的願景，不僅對盟友來說是吸引的訊息，對中國民眾也是。