【俄羅斯疫苗】防長紹伊古接種國家首支註冊疫苗

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）9月4日接種該國首款新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「衛星V」（Sputnik V）。英國醫學雜誌同日刊登一份研究報告指，在小規模人體試驗中，「衛星V」能讓志願者產生新抗體，且沒有嚴重不良反應。

繼總統普京（Vladimir Putin）一個女兒接種該款疫苗後，紹伊古亦加入接種疫苗行列。俄羅斯駐印度大使館在Twitter發布紹伊古4日接種疫苗的影片。紹伊古稱，俄羅斯軍方全部醫務人員和官員將率先自願接種疫苗，然後再擴展至軍方所有人員。

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俄羅斯研發團隊4日在英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表疫苗的1期和2期臨床試驗結果，這2項試驗於6月至7月進行，參加人數為76人。結果顯示，參與疫苗接種的所有志願者，體內均產生新的新冠病毒抗體，且沒有嚴重的副作用。