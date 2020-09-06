【新冠肺炎】美國多間藥廠擬發表聯合聲明　承諾不會倉促推出疫苗

全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未有放緩跡象，多國爭相研製疫苗。美國傳媒9月4日報道，多間大型藥廠計劃在本周初發表聯合聲明，表明在疫苗未證實安全和有效之前，不會交予政府部門審批。

《華爾街日報》4日報道，包括輝瑞（Pfizer）、強生（Johnson & Johnson）及 Moderna等大型藥廠，將罕有發出聯合聲明，承諾把疫苗接種者的安全和福祉列為公司的首要任務。

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報道引述藥廠的草擬聲明稱，「我們相信這項承諾將有助確保公眾對新冠疫苗最終可能獲審批的信心，並會遵守嚴格的科學和監管流程，以對其進行評估。」

消費者新聞與商業頻道（CNBC）5日則報道，法國製藥企業賽諾菲（Sanofi）也有意參與其中，共同發表上述聲明。

聯邦衛生官員8月底去信多名州長，呼籲為11月1日前，即大選投票前兩日，協助分發疫苗作準備，令人關注食品及藥物管理局（FDA）可能受到總統特朗普（Donald Trump）的政治壓力。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）9月3日表示，沒有人向FDA施加壓力要求盡快批准使用新冠疫苗，強調特朗普在疫苗方面不會犧牲安全。