【美國大選】拉登姪女是特粉？稱只有特朗普能阻止911恐襲再發生

美國媒體9月5日指，蓋達組織（al Qaeda）前領袖拉登（Osama bin Laden）的姪女努爾（Noor bin Ladin）支持美國現任總統特朗普（Donald Trump）連任。她表示，只有特朗普才能阻止另一宗911事件發生。

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努爾史無前例地接受《紐約郵報》專訪，期間表態支持特朗普。

努爾在Twitter轉載相關報道：

America is the greatest, least racist country in the world, despite what her enemies claim.



“I have not had a single bad experience with Americans despite the name that I carry. On the contrary, I was overwhelmed by their kindness and understanding,”https://t.co/W70TJb6DaS — Noor Bin Ladin (@NoorBinLadin) September 5, 2020

媒體5日引述努爾稱：「ISIS已在奧巴馬、拜登政府（的領導）之下壯大，導致他們（擴散）到歐洲。特朗普展現出，他（可以）在恐怖分子有機會（向我們）發動攻擊之前，從根源消滅他們，保護美國及我們免受外國威脅」。

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她說自己從2015年特朗普參選總統起就是「特粉」，經常戴寫着「讓美國再次偉大」的帽子，還曾因此被討厭特朗普的人罵她愚蠢。努爾表示，自己一直有觀察特朗普和欣賞其決心，「他必須連任，這不單對美國的未來至關重要，對整個西方文明也是。」