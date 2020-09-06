【英國脫歐】英方代表稱不會向歐盟讓步　不怕無協議脫歐

英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）9月6日稱，英國不怕沒有協議達成，亦不怕就此離開談判桌。

弗羅斯特接受英國《星期日郵報》訪問時說，12月31日英國的脫歐過渡期結束時，英歐協議是怎樣就怎樣。

《星期日郵報》6日發布他上任以來首個媒體訪問，稱英國現屆政府不會像文翠珊政府般，在最後一刻讓步或是被唬嚇到。歐盟要學懂認真看待英國的說話。

他也說在捕魚權以及本國法例的事情上，英國不會成為布魯塞爾的附庸國。歐盟總部位於比利時布魯塞爾。

英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特及歐盟首席談判代表巴尼耶8月21日在比利時布魯塞爾為脫歐後的貿易協議談判，圖為二人當日到達談判場地。（AP）

英國廣播公司（BBC）9月6日引述歐盟對英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）在結束與弗羅斯特的非正式會談後稱，他對於英國缺乏讓步感到擔心及失望。

《星期日郵報》6日引述英國政府消息人士稱，巴尼耶拒絕讓英國在歐盟水域增加捕魚，以及堅持歐盟可否決英國對內部企業實行財務支援，令無協議脫歐的結果變得可能發生。

英國及歐盟9月8日展開第二輪正式會談。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）稱本周「對歐盟來說是警鐘」，並稱「這是歐盟簽訂協議的最佳時刻」。

藍韜文接受天空電視台訪問時說：「對歐盟來說現已有一個好的協議；英國是想有自由貿易協議——但如沒有的話，我們用回澳洲式規則。」

他呼籲歐盟真要有效率地意識到，捕魚權及國家資助是原則問題，不是雙方能夠拿來討價還價的。