美遭警槍傷非裔男布萊克發布影片　病床上慨嘆傷勢令他呼吸都痛

美國非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）遭警察從背後擊中多槍重傷後，他的律師克倫普（Ben Crump）9月5日在Twitter發布一條影片。布萊克在影片中表示，他一直處於痛苦之中，連「呼吸都會痛」。

現年29歲的布萊克8月23日在威斯康星州（Wisconsin）基諾沙市（Kenosha）想要進入自己的汽車時，一名警察朝他開7或8槍，造成他身受重傷。他的3個孩子當時在車裏面。

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儘管他的傷勢可能造成腰部以下癱瘓，但布萊克在9月5日發布的影片中對支持者說：「還有很多日子要過。」「你的生命，而且不僅是你的生命，還有你的雙腿，也就是在生活中你移動和前進所需的東西，都可以像這樣從你身上奪走，老兄。」

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#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020

身穿醫院病人袍的布萊克稱，自己背部和胃部都有釘，「24小時，每個24小時它都痛，只是痛。」「呼吸會痛，睡覺會痛，翻身會痛，吃東西也會痛。」

布萊克還稱：「拜託，我告訴你，改變你的生活。我們可以團結起來，賺些錢，讓我們的人民過得更輕鬆，老兄，因為我們已浪費太多時間。」