【美國大選】美國學者：特朗普或標誌美國單極的終結

美國學者約瑟夫・奈（Joseph Nye）撰文稱，事實可能表明美國總統特朗普（Donald Trump）是美國和世界歷史的轉折點，「美國引領全球秩序的冷戰後單極時刻的地緣政治時期或終結」，如果他贏得連任則尤其是如此。

9月4日，特朗普在白宮橢圓形辦公室宣布，塞爾維亞與科索沃簽署一項協議，雙方保證實現雙邊經濟正常化。（AP）

美媒9月1日發表美國哈佛大學教授約瑟夫・奈題為《特朗普是世界政治的轉折點嗎？》的評論文章。

文章稱，隨着美國進入2020年總統大選進入最後階段，兩黨的提名大會都沒有太多討論外交政策，現任總統特朗普與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之間的較量顯然將主要在國內議題的戰場上展開。

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然而，從長遠來看，歷史學家會問，特朗普的總統任期是美國在世界上角色的一個重大轉折點，還是僅僅是一個歷史上的小意外。

2016年特朗普當選和他的民粹主義吸引力取決於因為2008年美國經濟大衰退而加劇的經濟混亂，但更多的是取決於與種族、女性作用和性別認同有關的文化變革的兩極分化。

美國前任國家安全顧問博爾頓（John Bolton）說，作為總統，特朗普沒有什麼戰略，他的外交政策主要受國內政治和個人利益驅動。

就在特朗普就職前，沃爾夫（Martin Wolf）將這一時刻描述為「既是西方引領全球化的經濟時期的終結，也是美國引領全球秩序的冷戰後『單極時刻』的地緣政治時期的終結」。

在這種情況下，事實可能表明特朗普是美國和世界歷史的轉折點，尤其是如果特朗普贏得連任的情況下。特朗普在選舉中的訴求可能會轉向國內政治，但他對世界政治的影響可能是變革性的。

文章結尾指出，無論是2021年還是2025年，特朗普的繼任者都將面對一個變化了的世界，部分原因在於特朗普的個性和政策。這種變化會有多大取決於特朗普是一屆還是兩屆總統。在11月3日美國大選之後，人們將知道是處於一個歷史轉折點，還是處於一個歷史意外事件的結束。