英國伯明翰持刀傷人案疑兇落網

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英國伯明翰（Birmingham）9月6日發生持刀傷人案，1死7傷。警方發布現場附近的閉路攝錄鏡頭拍下的影片緝兇，最終在7日早上約4時拘捕一名27歲男子。他涉嫌犯下1項謀殺罪以及7項企圖謀殺罪。

警方在案發後大規模搜捕疑兇，並在網上發布一名男子的閉路電視片段。警方指男子涉嫌謀殺而被通輯。

↓警方發布閉路電視片段通輯疑兇，英國廣播公司在Twitter上載有關影片

伯明翰警察局指揮官、總警司格雷厄姆（Steve Graham）說，警方根據一個由市民提供的線索，最終在7日早上到達Selly Oak地區一處，拘捕一名男子。

英國伯明翰持刀隨機傷人案　警方發布閉路電視疑兇截圖
英國伯明翰隨機持刀傷人案　1死2重傷
英國伯明翰數人被刺　警方：重大事件

調查人員表示，這持刀傷人案於2個小時內在4個地方發生，它們都是有關聯的，但似乎是隨機發生，案件不會被認為是與幫派或恐怖主義有關。

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