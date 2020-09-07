【新冠肺炎】福奇：美國疫情須在天氣變冷前受控

英媒9月7日引述其統計數字報道，美國22個州的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數有增加趨勢。美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）稱美國疫情須在天氣變冷前受控。

福奇補充說他擔心美國入秋後，天氣變冷，而室內開始多人時，確診個案會增加。

他在9月2日在美國全國廣播公司（MSNBC）節目Andrea Mitchell Reports中指出，確診個案需減至少3萬，才能確保美國能安全渡過流感季節。他說國內現時平均每日有4萬個案，這是不能接受的多，「我想見到它減至1萬或更少。」

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路透社7日指，按比例計算，南達科他州（South Dakota）是增幅最大的州份，在過去2周新增3,700多宗病例。衛生官員認為，部分病例與斯特吉斯（Sturgis）8月舉行、聚集數十萬名車手的年度電單車賽事有關。

艾奧瓦州（Iowa）的確診人數在過去2周也迅速增加，再有13,600人染疫，北達科他州（North Dakota）同期亦新增3,600宗新病例。

報道指，導致疫情變嚴重的原因是許多地區學校復課和民眾無視衛生專家警告，參加包括抗議種族歧視的示威活動和總統特朗普（Donald Trump）競選集會在內的大型集會。