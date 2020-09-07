【新冠疫苗】特朗普稱美國疫苗快將面世

美國總統特朗普（Donald Trump）9月7日在Twitter發文稱美國處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面，開始獲得非常高的評分，特別是美國在與其他國家比較時。他在提及新冠病毒時，在推文中標明「中國病毒」一詞。

他稱美國研發的疫苗將面世，而且是快將出現。

Starting to get VERY high marks in our handling of the Coronavirus (China Virus), especially when compared to other countries and areas of the world. Now the Vaccines (Plus) are coming, and fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2020

特朗普不止一次說美國快將有國產疫苗。他8月6日接受電台節目訪問時稱，美國的新冠肺炎疫苗或可在11月舉行大選前面世。但美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）以及美國有線新聞網絡（CNN）引述一匿名官員，對此有截然不同的說法。福奇預料出現一支保護程度達98％的高效疫苗機會不大（not great）。

福奇也說看來在踏入2021年的數月後，美國人才能廣泛取用疫苗。