【新冠疫苗】特朗普稱美國疫苗快將面世

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美國總統特朗普（Donald Trump）9月7日在Twitter發文稱美國處理新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面，開始獲得非常高的評分，特別是美國在與其他國家比較時。他在提及新冠病毒時，在推文中標明「中國病毒」一詞。

他稱美國研發的疫苗將面世，而且是快將出現。

特朗普不止一次說美國快將有國產疫苗。他8月6日接受電台節目訪問時稱，美國的新冠肺炎疫苗或可在11月舉行大選前面世。但美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）以及美國有線新聞網絡（CNN）引述一匿名官員，對此有截然不同的說法。福奇預料出現一支保護程度達98％的高效疫苗機會不大（not great）。

福奇也說看來在踏入2021年的數月後，美國人才能廣泛取用疫苗。

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